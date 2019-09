Πέθανε στα 96 του ο αμετανόητος στρατιώτης των SS που σκότωσε τουλάχιστον 86 άνδρες (vid)

Ένας πρώην στρατιώτης των SS, που αντιμετώπιζε κατηγορίες για προσβολή της μνήμης νεκρών, θυμάτων των Ναζί, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, όπως ανέφεραν Γερμανοί εισαγγελείς την Κυριακή (22/9).

Ο Karl Muenter είχε ήδη καταδικαστεί στη Γαλλία για τον ρόλο του στη δολοφονία 86 αμάχων ανδρών, στο γαλλικό χωριό Ascq, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί εισαγγελείς κατέθεσαν τις τελευταίες κατηγορίες εναντίον του μόλις τον περασμένο Ιούλιο, μετά τις εμετικές δηλώσεις του σε συνέντευξή του, που μεταδόθηκε στην τηλεόραση, στα τέλη του 2018.

Η εκπρόσωπος της εισαγγελίας, Christina Pannek, επιβεβαίωσε ότι πέθανε από φυσικά αίτια.

Στην ανατριχιαστική συνέντευξή του στο γερμανικό κανάλι ARD, τον περασμένο Νοέμβριο, ο αμετανόητος Muenter είχε δηλώσει ότι, αυτοί που σκοτώθηκαν στο Ascq, ήταν οι ίδιοι υπεύθυνοι για το θάνατο τους! Αμφισβήτησε, επίσης, το γεγονός ότι το Ολοκαύτωμα κόστισε τη ζωή έξι εκατομμυρίων Εβραίων.

Μία από τις κόρες ενός από τους 86, η Marguerite-Marie Beghin, είπε: «Ο θάνατος του Karl Muenter σημαίνει ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν περίμενα αυτήν τη δίκη με πνεύμα εκδίκησης, αλλά επειδή θα μας επέτρεπε να εκφράσουμε τον εαυτό μας, να μιλήσουμε για τα θύματα και για τα βάσανά μας».

Ο Muenter ήταν 21 ετών και μέλος των Hitler Youth SS, όταν, τη νύχτα της 1ης Απριλίου 1944, μαζί με άλλους 50 στρατιώτες, δέχθηκαν επίθεση, στο τρένο όπου είχαν επιβιβαστεί, από τη γαλλική αντίσταση, σε μία πράξη σαμποτάζ (μία μικρή έκρηξη, από την οποία δεν τραυματίστηκε κανείς). Οι στρατιώτες, όπως συνήθιζαν, πήραν εκδίκηση, σκοτώνοντας 86 άμαχους άνδρες στο κοντινό χωριό Ascq, ο νεότερος από τους οποίους ήταν μόλις 15 ετών.

