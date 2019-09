Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ζητά να προστατευτεί από τη ρωσική απειλή η «Θάλασσα του Ασίμοφ» που δεν υπάρχει (pic)

Τα στενά όρια της Γης, ίσως και του Γαλαξία μας, φαίνεται πως ξεπερνάει πια η επιθετικότητα της Ρωσίας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, ονόματι Paul Beckley, ανακάλυψε ένα νέο, πιθανό σημείο σύγκρουσης, τόσο κρίσιμο όσο ο Περσικός Κόλπος -όπου αναμένεται, για πολλοστή φορά και πολύ σύντομα, να γίνει της μουρλής.

Προφανώς, λοιπόν, με βάση τα λεγόμενά του, η μυστηριώδης «Θάλασσα του Ασίμοφ» χρειάζεται την προστασία του ΝΑΤΟ. Τώρα. Άμεσα.

Αν δεν σας προλάβαμε και βρίσκεστε ήδη στο Google, ψάχνοντας πού είναι αυτό, ελάτε πίσω. Πουθενά είναι η απάντηση!

«Τα πρόσφατα γεγονότα στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ασίμοφ δείχνουν πως οι ναυτικές δυνάμεις και οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ πρέπει να είναι σε επιφυλακή και σε θέση να βρίσκουν και να εξουδετερώνουν νάρκες», δήλωσε ο Beckley, «ο οποίος, προφανώς, έχει ταξιδέψει σε απομακρυσμένους γαλαξίες, που δεν είναι προσβάσιμοι σε χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ», αναφέρει κοροϊδευτικά -και όχι άδικα- το ρωσικό RT, που αφορμή έψαχνε βέβαια...

NATO aims to protect FAR AWAY Worlds in Other dimensions

Paul Beckley, a maritime expert at NATO calls to protect the Sea of Asimov located, undoubtedly, in The Collapsing Universe of Isaac Asimov.

NATO - stop pretending to be an army, you are all private ACTORS. @mod_russia pic.twitter.com/6p4iHj4let

— Scott's Humor (@ScottsHumor) September 18, 2019