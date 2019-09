Χονγκ Κονγκ: Διαδηλώσεις για 16ο διαδοχικό σαββατοκύριακο, με πλαστικές σφαίρες απάντησε η αστυνομία (pics & vids)

Καζάνι που βράζει συνεχίζει να μοιάζει το Χονγκ Κονγκ!

Την Κυριακή (22/9), αστυνομικοί έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών στη διάρκεια συγκρούσεων με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο -στο οποίο διαδήλωναν οι τελευταίοι.

Στο 16ο συναπτό σαββατοκύριακο κινητοποιήσεων, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ειρηνικά στο εν λόγω σημείο, στο Σαν Τιν, στο βόρειο τμήμα της πρώην βρετανικής αποικίας.

«Ακόμα και αν είμαστε κουρασμένοι, δεν μπορούμε να αποκηρύξουμε τα δικαιώματά μας», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σινγκ, μια καθηγήτρια που συμμετείχε στη διαδήλωση. «Εάν αυτό το κίνημα διαρκέσει 100 ημέρες, 200 ημέρες ή ακόμα και 1000 ημέρες και εμείς δεν πάρουμε όσα ζητάμε, θα συνεχίσουμε να βγαίνουμε στους δρόμους», πρόσθεσε.

Τα πνεύματα άρχισαν να οξύνονται αργότερα, το απόγευμα, όταν εμφανίστηκαν διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους να κρατάνε μια κινεζική σημαία, την οποία είχαν κατεβάσει από ένα κυβερνητικό κτίριο, και αφού τη βανδάλισαν βάφοντάς τη με σπρέι, την πέταξαν σε έναν ποταμό.

Στη συνέχεια, επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς στα εκδοτήρια των εισιτηρίων στον σταθμό του μετρό του Σα Τιν, με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία, αποκλείοντας την πρόσβαση στην περιοχή.

Σύμφωνα, δε, με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ξένα πρακτορεία, η αστυνομία έχει συλλάβει για τον βανδαλισμό της σημαίας δύο 13χρονα παιδιά...

Τα τηλεοπτικά δίκτυα του Χονγκ Κονγκ μετέδωσαν πλάνα, μάλιστα, με έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο στο πρόσωπο.

Αργότερα, ξέσπασαν συμπλοκές έξω από το εμπορικό κέντρο μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων για να τους απωθήσουν.

