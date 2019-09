Χώρισε τη γυναίκα του χωρίς να της το πει, καταζητείται και κινδυνεύει με 10 χρόνια φυλάκιση

Μόνο στο Τέξας συμβαίνουν αυτά.

Μόλις πριν έναν χρόνο, στην ίδια, αγαπημένη μας πόλη, μια γυναίκα έβαλε φωτιά στο νυφικό της μετά τον χωρισμό της (κάναμε και ρίμα, πάει για σουξέ), αλλά αυτό που έκανε ένας μεσήλικας είναι για βραβείο!

Ο 51χρονος Paul Nixon, λοιπόν, καταζητείτο από τους αστυνομικούς και ο λόγος είναι ότι... δεν είπε στη γυναίκα του πως τη χωρίζει! Βασικά, το παράνομο της υπόθεσης είναι πως πλαστογράφησε το όνομά της και το όνομα ενός συμβολαιογράφου, σε μια απέλπιδα -και αποτυχημένη, τελικά- προσπάθεια να πάρει διαζύγιο, χωρίς να χρειαστεί να μιλήσει με τη σύζυγο. Ούτε κουβέντα δεν ήθελε!

Έκπληκτοι, τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν την περασμένη Τετάρτη: «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύριος αποφάσισε να βγάλει το διαζύγιο, αλλά το μόνο πρόβλημα είναι ότι άφησε τη γυναίκα του εκτός διαδικασίας, πλαστογραφώντας, μάλιστα, επίσημα έγγραφα. Συνήθως τα λένε αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς για τον ίδιο, αυτό είναι παραβίαση του νόμου εδώ στο Τέξας»!

