«Είναι πολύ αργά για μένα μαμά»: Το σπαρακτικό μήνυμα μιας 32χρονης λίγο πριν αυτοκτονήσει

Μια γυναίκα εθισμένη στον τζόγο, η οποία έχασε 44.000 λίρες, συμπεριλαμβανομένων 17.000 από την κληρονομιά της γιαγιάς της, έστειλε ένα μήνυμα στη μητέρα της που μεταξύ άλλων της έλεγε «είναι πολύ αργά για μένα» και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η Kimberley Wadsworth, 32 ετών, από το Ilkley, West Yorkshire, άρχισε να παίζει το 2015, αφού έπαθε κατάθλιψη μετά το θάνατο του πατέρα της, ενώ είχε και προβλήματα με το γάμο της.

Έπαιξε επιπλέον 36.000 λίρες που της έδωσε η μητέρα της Kay, για να καλύψει τα χρέη της, μετά την πώληση του οικογενειακού σπιτιού. Η γυναίκα έμεινε άστεγη προκειμένου να βοηθήσει το παιδί της.

Η κ. Wadsworth δήλωσε στο BBC: «Πούλησα το σπίτι μου στο Leeds, το σπίτι της οικογένειας. Της έδωσα 36.000 λίρες για να μπορέσει να εξοφλήσει τα χρέη της και δεν το έκανε. Δεν έβαλε ούτε μια δεκάρα και απλώς τα έπαιξε όλα. Μέσα σε δύο εβδομάδες έμεινα άστεγη».

Η Kay κανόνισε η κόρη της να δει και έναν υπνοθεραπευτή για να προσπαθήσει να θεραπεύσει τον εθισμό της, αλλά δεν παρακολούθησε ποτέ τη συνεδρία.

Η κ. Wadsworth μίλησε για το προσωπικό της δράμα με αφορμή την εγκαίνια μιας κλινικής εκτός Λονδίνου, η οποία είναι η πρώτη που βοηθά τους εθισμένους στον τζόγο.Μάλιστα είπε ότι η κόρη της μπορεί να ήταν ακόμα ζωντανή εάν οι κλινικές παιχνιδιών ήταν πιο εύκολα προσβάσιμες.

«Ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτούς τους ανθρώπους που είναι εθισμένοι στα τυχερά παιχνίδια και γνωρίζουν τα σημάδια. Τα ψέματα που λένε όσοι έχουν εθιστεί, είναι απίστευτα», ανέφερε.

