Ισπανικό Εξκάλιμπερ: Ανακάλυψαν τυχαία άριστα διατηρημένο σπαθί 3.200 ετών στη Μαγιόρκα (pics & vids)

Ένα «απίστευτα καλοδιατηρημένο», όπως τονίζουν, σπαθί 3200 ετών ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στη Μαγιόρκα!

Το σπαθί, το οποίο είναι από τα ελάχιστα όπλα που χρονολογούνται από την Εποχή του Χαλκού και έχουν βρεθεί στη Μαγιόρκα, εντοπίστηκε κοντά σε πέτρινους μεγαλίθους, που χτίστηκαν από τις φυλές που ζούσαν στα νησιά της Μαγιόρκα και της Μενόρκα από το 6000 έως το 1000 π.Χ.

Η ομάδα των αρχαιολόγων βρήκε, μάλιστα, τυχαία το σπαθί, όταν σήκωσε έναν βράχο και είδε κάτι να προεξέχει! «Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη, δεν περιμέναμε να βρούμε κάτι τέτοιο, γιατί αυτή η περιοχή έχει ανασκαφεί διεξοδικά αρκετές φορές από το 1950», δήλωσε ένας από τους επικεφαλής αρχαιολόγους.

Παρά τα.. χρόνια του, το σπαθί είναι σε πολύ καλή κατάσταση, με εξαίρεση ένα σπάσιμο που φέρει στη «μύτη» του.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως το σπαθί αφέθηκε σκόπιμα στο σημείο, πιθανότατα από κάποιον ευγενή ή αριστοκράτη, καθώς ο μεγάλιθος θεωρείται ότι ήταν ένας σημαντικός θρησκευτικός χώρος.

Μόλις δέκα τέτοιου είδους όπλα, από τον αρχαίο πολιτισμό της Μαγιόρκα, είχαν βρεθεί μέχρι σήμερα, και αυτά κυρίως από αγρότες και οικοδόμους, που τα έβρισκαν τυχαία και στη συνέχεια τα παρέδιδαν στις Αρχές.

Αυτό σημαίνει ότι οι αρχαιολόγοι δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν σωστά τα τεχνουργήματα, καθώς δεν ήξεραν πού και πώς βρέθηκαν.

