Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Αλβανία, ταρακούνησε και την Ελλάδα: Εκατόν πέντε ελαφρά τραυματίες (pics & vids)

Δύο σεισμικές δονήσεις 5,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησαν τη γειτονική Αλβανία μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών!

Όπως αναφέρει το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο και οι δύο σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρό τους εντοπίζεται 34 χιλιόμετρα δυτικά από τα Τίρανα, κοντά στο Δυρράχιο. Οι σεισμοί έγιναν ιδιαιτέρως αισθητοί σε περιοχές της Ηπείρου, αλλά και στην πόλη των Ιωαννίνων, όπως και στην Κέρκυρα. Μάλιστα, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιονίων Νήσων,Ανδρέας Ρίζος, «η Πυροσβεστική προβαίνει σε ελέγχους στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας και στο βόρειο συγκρότημα του νησιού».

Να σημειώσουμε πως ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και στις γειτονικές περιοχές της Ιταλίας.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας, 105 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από τις δύο σεισμικές δονήσεις στην Αλβανία. Από αυτούς οι 74 μεταφέρθηκαν για περίθαλψη στα νοσοκομεία στα Τίρανα και στο Δυρράχιο.

Ο υπουργός Άμυνας Ολτα Χάτσκακα, σύμφωνα με τον αλβανικό Τύπο, ανακοίνωσε πως 7 κτίρια υπέστησαν ζημίες στα Τίρανα και στο Δυρράχιο και περίπου 130 σπίτια έχουν ρωγμές και ζημιές σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας, στο Δυρράχιο, στο Φιέρι και στο Ελμπασάν.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως σε ορισμένα σχολεία υπάρχουν ρωγμές, αλλά τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά τη Δευτέρα

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, που βρίσκεται στη Γερμανία καθ' οδόν για τη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να επιστρέψει στην Αλβανία, αναφέρει ο Τύπος.

Οι σεισμικές δονήσεις ήταν οι πιο ισχυρές τα τελευταία 20-30 χρόνια υπογραμμίζουν τα αλβανικά ΜΜΕ.

The #earthquake causes damage to the building of the Geology Dept of University of #Tirana , #Albania . #tërmet - @LastQuake pic.twitter.com/RzlYUcLWpN

#BreakingNews - Many buildings suffered damages in #Tirana and #Durres following the 5.8 magnitude earthquake that struck #Albania. At the Faculty of Geology in the Capital there is a collapse of the building over two cars. (Photos from the scene). pic.twitter.com/bIXCVjs69D

— Antonio Çakshiri (@antoniocakshiri) September 21, 2019