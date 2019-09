Σμήνος από μέλισσες καθυστέρησε πτήση για τέσσερις ώρες! (pic)

Ένα σμήνος μελισσών προσγειώθηκε στο παράθυρο του πιλοτηρίου ενός αεροσκάφους και μάλιστα επιτέθηκε στο προσωπικό του εδάφους που προσπάθησε να τις απομακρύνει.

Έτσι, η πτήση της Air India από την Καλκούτα προς την Αγκαρτάλα της βορειοανατολικής Ινδίας καθυστέρησε σχεδόν τέσσερις ώρες εξαιτίας αυτού του γεγονότος.

Το σμήνος προσγειώθηκε στο παράθυρο λίγο πριν το αεροπλάνο απογειωθεί από την Καλκούτα την Κυριακή με 136 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού πληροφοριών του Μπαγκλαντές.

Οι επιβάτες ήταν τυχεροί που είχαν μπει στο αεροπλάνο πριν την... επίθεση των μελισσών.

Μάλιστα οι μέλισσες εξοργίστηκαν όταν το προσωπικό του εδάφους προσπάθησε να τις απομακρύνει. Αρχικά προσπάθησαν να τις διώξουν με τους υαλοκαθαριστήρες του αεροπλάνου, αλλά απέτυχαν. Τελικά το κατάφερε η πυροσβεστική ρίχνοντας νερό.

Ωστόσο όμως, η πτήση είχε ήδη καθυστερήσει τέσσερις ώρες.

Air India plane aborts takeoff in Kolkata after swarm of bees descend on cockpit window pic.twitter.com/ukcTgFplZZ

— Sunder Barange (@sunder_barange) September 15, 2019