Προσπάθησε να παλέψει με αρκούδα, την τρόμαξε και έφαγε πρόστιμο (pics)

Ένας άνδρας καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 4.000 δολαρίων, αφού προσπάθησε να πολεμήσει μια αρκούδα grizzly.

Συγκεκριμένα, δυο φωτογράφοι παρακολουθούσαν την γκρι αρκούδα να κάνει βόλτες στο Εθνικό Πάρκο του Banff, όταν ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά τους ο Devin Mitsuing, βγαίνοντας από το φορτηγό του χωρίς πουκάμισο προσπαθώντας να επιτεθεί στο ζώο.

Η αρκούδα τρόμαξε και κρύφτηκε πίσω από τον θάμνο.

Η υπόθεση τέθηκε τελικά σε δίκη στο Canmore Provincial Courthouse με τον δικαστή George Gaschler να τον κρίνει ένοχο και να επιβάλλει πρόστιμο 4.000 δολαρίων.

Όπως ανέφερε η RMO Today, ο δικαστής Gaschler δήλωσε: «Είναι απολύτως σαφές ότι τρόμαξε την αρκούδα και είναι ένοχος».

Ο Thomas Murray O'Neill, ένας φωτογράφος της Βρετανικής Κολούμπια, είπε στο δικαστήριο ότι είχε τραβήξει αρκετές φωτογραφίες την αρκούδα στο Icefields Parkway κοντά στη λίμνη Peyto για περίπου μία ώρα, όταν είδε μπροστά του τον επίδοξο παλαιστή.

Ο φωτογράφος δεν μπόρεσε αρχικά να καταλάβει ποιος φωνάζει όταν μπήκε μέσα ο άντρας. Ο υπεύθυνος του πάρκου Paul Friesen δήλωσε στο δικαστήριο ότι εργαζόταν στο εθνικό πάρκο Kootenay όταν ήρθε σε επαφή με τον άνδρα που παρενοχλούσε την αρκούδα.

Αφού έλεγξε την πινακίδα και συνομίλησε με αξιωματούχους, ο Friesen διαπίστωσε ότι το όχημα είχε ήδη κατασχεθεί αφού οι αξιωματικοί του RCMP κλήθηκαν στο Radium Hot Springs μετά από αναφορές για φασαρία.

Οι αξιωματικοί εκεί βρήκαν τον Mitsuing και τους φίλους του σε κατάσταση μέθης. Κατάσχεσαν το όχημα και τους συνέλαβαν.

