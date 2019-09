Σαλαμάνδρα γίγαντας: Είναι το μεγαλύτερο αμφίβιο στον κόσμο (vid)

Μια γιγαντιαία Σαλαμάνδρα που κάποτε ζούσε στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου και αργότερα εκτέθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αντιπροσωπεύει ένα νέο είδος που μπορεί να είναι το μεγαλύτερο αμφίβιο στον κόσμο.

Αυτό το εύρημα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ανακάλυψης σχετικά με την ποικιλομορφία των κινεζικών γιγαντιαίων σαλαμάνδρων. Μια μελέτη που αναλύει το νέο είδος δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ecology and Evolution.

Οι σαλαμάνδρες γίγαντες κάποτε ζούσαν στην κεντρική, νότια και ανατολική Κίνα. Το είδος Andrias davidianus, γνωστό και ως είδος κινέζικης γιγαντιαίας σαλαμάνδρας, φτάνει τα 3,7 πόδια και 110 κιλά. Τώρα, οι άγριοι πληθυσμοί είναι εξαιρετικά μειωμένοι.

Οι ερευνητές μελέτησαν 17 δείγματα από μουσεία και δείγματα ιστών από άγρια ​​σαλαμάνδρα. Τότε συναντήθηκαν για πρώτη φορά με τον Andria sligoi, την γιγαντιαία σαλαμάνδρα της Νότιας Κίνας - παρόλο που το δείγμα κατοικούσε σε μουσείο για 74 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 και της δεκαετίας του '30, όταν η σαλαμάνδρα ήταν ακόμα ζωντανή, ζούσε στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου για 20 χρόνια. Εκείνη την εποχή θεωρήθηκε ασυνήθιστη.

Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι είναι διαφορετική από άλλες σαλαμάνδρες και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο αμφίβιο του κόσμου που μπορεί να φτάσει σχεδόν τα 6 πόδια σε μήκος. Αυτό το κάνει μεγαλύτερο από περίπου 8.000 αμφίβια στον πλανήτη σήμερα.

Ιστορικά οι γιγαντιαίες σαλαμάνδρες χρησιμοποιήθηκαν για ιατρικούς σκοπούς στη Νότια Κίνα.

