Γυναίκα έβαλε ελατήριο στον κόλπο της για να μην μείνει έγκυος (pics)

Μια εγκυμοσύνη πολλές φορές είναι ανεπιθύμητη. Γι’ αυτό και οι γυναίκες αναζητούν τρόπους αντισύλληψης ώστε να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια έκτρωση.

Αυτό έκανε και μια γυναίκα από το Zhongshan, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Νότιας Κίνας. Ωστόσο μάλλον δεν είχε ιδέα από τρόπους αντισύλληψης, ούτε απευθύνθηκε σε έναν γιατρό. Θεώρησε πως μπορεί μόνη της να λύσει το πρόβλημά της τοποθετώντας ένα ελατήριο στον κόλπο της!

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!​

Νόμιζε ότι με αυτόν τον τρόπο θα απωθήσει το σπέρμα και δεν θα μείνει έγκυος. Επειδή αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, προφανώς και έμεινε έγκυος.

Σύμφωνα με τον γυναικολόγο Fu Junhong, η 31χρονη πήγε στο νοσοκομείο Minzhong όταν ήταν έγκυος πέντε μηνών για να κάνει έκτρωση.

Όταν οι γιατροί πήγαν να ελέγξουν την υγεία του μωρού ανακάλυψαν σοκαρισμένοι στον κόλπο της ένα ελατήριο πέντε εκατοστών.

Ο γιατρός ανέφερε πως: «Ήταν έγκυος πέντε μηνών και ήρθε στο νοσοκομείο μας για διαδικασία έκτρωσης. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων μας, βρήκαμε δακτυλίους μεταξύ του κόλπου και του τραχήλου της μήτρας. Αφαιρέσαμε το ελατήριο με επέμβαση χρησιμοποιώντας πένσες γιατί δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε».

Ευτυχώς για την ίδια, όλα πήγαν καλά και έφυγε από το νοσοκομείο.

The unnamed mother of three thought the spring would act as a coil and prevent her getting pregnant.

— UNILAD (@UNILAD) September 12, 2019