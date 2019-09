Πεζοπόροι έσωσαν οικογένεια από μήνυμα που βρήκαν σε μπουκάλι (pics)

Ο Whitson, ο 13χρονος γιος και φίλη του, ο Krystal Ramirez, αποφάσισε να περάσει το Σαββατοκύριακο της ημέρας του Πατέρα για το backpacking στον ποταμό Arroyo Seco.

Καθ 'όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ο στόχος της οικογένειας ήταν να φτάσει στα στενά του Arroyo Seco. Μετά από δυόμιση μέρες η οικογένεια έφτασε στα στενά, ένα σημείο στον ποταμό που περιβάλλεται από στερεό βράχο έως 40 πόδια ύψος σε κάθε πλευρά. Αλλά τα ρεύματα νερού ήταν πολύ δυνατά για να περάσουν με ασφάλεια.

"Φοβήθηκα όταν κατάλαβα ότι ο όγκος του νερού ήταν απλά πολύ επικίνδυνος για να καταστήσει δυνατή την κακοποίηση", δήλωσε ο Whitson. Τυπικά, είπε, υπάρχει ένα σχοινί που έχουν βιδωθεί στα βράχια.

"Αυτή τη φορά, το σχοινί έφυγε", δήλωσε ο Whitson στο CNN. Προσπάθησαν να διαφύγουν αλλά όλα οδηγούσαν σε αδιέξοδο.

Δεν μπορούσαν να δουν τίποτα πέρα ​​από μια κάμψη στους τοίχους, αλλά άκουσαν φωνές από την άλλη πλευρά. Προσπάθησαν να φωνάξουν για βοήθεια. Προσπάθησαν να σκαλίσουν ένα μήνυμα σε ένα ραβδί και να το πετάξουν. Αλλά συνειδητοποίησαν σύντομα ότι ένα ραβδί δεν θα ήταν αρκετό, έτσι σκέφτηκαν κάτι άλλο.

Η Whitson είδε ένα μπουκάλι λάμπα Nalgene με ασβέστη και σκαλισμένο "HELP" . Ο Ramirez και η φίλη του, είχαν μαζί τους χαρτί και μολύβι για να σημειώνουν τη βαθμολογία όταν έπαιξαν παιχνίδια. Έγραψαν μια γρήγορη σημείωση και έριξαν το κομμάτι χαρτί μέσα στο μπουκάλι.

"Για καλή μας τύχη πήγε ακριβώς πάνω από τον καταρράκτη", δήλωσε ο Whitson.

Πήγαν πίσω στο ποτάμι σε μια μικρή παραλία, όπου σταμάτησαν νωρίτερα για μεσημεριανό γεύμα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, άκουσαν τον ήχο ενός ελικοπτέρου από την Καλιφόρνια.

" Έχετε βρεθεί," είπε κάποιος πάνω από το μεγάφωνο.

"Ήταν ένα από τα καλύτερα συναισθήματα", είπε ο Whitson, "τίποτα δεν ήταν πιο γλυκό από αυτά που έλεγε η CHP."

Ο Whitson είπε ότι ειδοποίησαν δύο άντρες που βρήκαν το μπουκάλι με το σημείωμα της οικογένειας, περπάτησαν μερικά μίλια και έφτασαν στο στρατόπεδο όπου ειδοποίησαν τον οικοδεσπότη του στρατοπέδου. Ωστόσο οι πεζοπόροι δεν έδωσαν τα ονόματά τους.

Η οικογένεια κλήθηκε να παραμείνει ζεστή και ένα πλήρωμα διάσωσης έφθασε νωρίς το επόμενο πρωί. Ο Whitson θέλει να βρει τους δύο πεζοπόρους που βρήκαν το μήνυμα της οικογένειάς του και τους έσωσαν.

