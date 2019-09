Βρέθηκε σουηδικό εμπορικό πλοίο που βυθίστηκε από υποβρύχιο των Ναζί το 1940 (pics)

Τα συντρίμμια ενός πλοίου, που πιστεύεται ότι βυθίστηκε από ναζιστικό υποβρύχιο το 1940, ανακάλυψαν επιστήμονες ανοιχτά του Όρκνεϊ, στη Σκωτία!

Πρόκειται, πιθανότατα, για το σουηδικό εμπορικό πλοίο M/S Lagaholm, το οποίο φέρεται να σταμάτησε το γερμανικό υποβρύχιο κατά τη διάρκεια ταξιδιού του από τη Νέα Υόρκη στο Γκέτεμποργκ. Ένας ναυτικός, μάλιστα, πέθανε κατά τη διάρκεια της επίθεσης... Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι Ναζί ανέκριναν το πλήρωμα, πριν τους στείλουν στις σωσίβιες λέμβους και βυθίσουν το πλοίο, στις 2 Μαρτίου του 1940.

Το γερμανικό υποβρύχιο βύθισε το Lagaholm, μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η Σουηδία ήταν ουδέτερη κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου -και το εμπορικό πλοίο έφερε σαφείς ενδείξεις της ουδετερότητάς του.

Ο καπετάνιος του Lagaholm, Erik Rudolf Berg, διέταξε την εκκένωση, με το πλήρωμα να επιβιβάζεται στις σωσίβιες λέμβους και στη συνέχεια οι Ναζί πυροβόλησαν περίπου 40 φορές. Ένα μέλος του πληρώματος αναφέρθηκε ότι σκοτώθηκε στην επίθεση, η οποία έλαβε χώρα περίπου 92 μίλια (148 χιλιόμετρα) δυτικά του Kirkwall, της μεγαλύτερης πόλης του Όρκνεϊ. Η πρώτη σωσίβια λέμβος, με 13 μέλη του πληρώματος, έφτασε στο Όρκνεϊ με ασφάλεια. Οι 14 ναυτικοί που βρίσκονταν σε μια δεύτερη λέμβο σώθηκαν έξι ώρες αργότερα από το νορβηγικό πλοίο Belpamela.

Το φορτηγό πλοίο μετέφερε 4.700 τόνους φορτίου αλουμινίου, χαλκού, ορείχαλκου, κινητήρων και χημικών.

Το φοβερό είναι ότι το υποβρύχιο U-32 συνέχισε τις επιδρομές σε πλοία και μάλιστα, είναι το ίδιο που βύθισε το ξακουστό RMS Empress της Βρετανίας, το μεγαλύτερο πλοίο που έχει βυθιστεί ποτέ από αυτόν τον τύπο υποβρυχίου.

Deep sea survey off the coast of Orkney 'finds wreckage of a Swedish cargo ship sunk by the Nazis in 1940'. The vessel, likely the M/S Lagaholm, was stopped by the German submarine during a voyage between New York and its home port in Sweden. https://t.co/kEaszhzcIJ pic.twitter.com/ietvhcatiQ

— AMMV (@AMMWWII) September 12, 2019