Γλίστρησε και έπεσε από καταρράκτη 50 μέτρων, κατά λάθος το κατέγραψε (pics & vid)

Μια νεαρή γυναίκα που πήγε για πεζοπορία, αποφάσισε να πάει στην άκρη ενός καταρράκτη για να καταγράψει τη θέα.

Ωστόσο τελικά κατέγραψε όλη τη θέα με κάθε λεπτομέρεια, ήθελε δεν ήθελε. Η κοπέλα γλίστρησε και έπεσε αλλά επειδή είχε μαζί της την GoPro της, κατέγραψε όλη την πτώση.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!​

Η κοπέλα που είναι αθλήτρια, έπεσε από ύψος 50 μέτρων αλλά ευτυχώς δεν έπαθε κάτι σοβαρό, παρά μόνο τραυματίστηκε ελαφρά. Μάλιστα μίλησε και η ίδια γι' αυτή της την εμπειρία.

Η 27χρονη είπε: "Η πεζοπορία έχει καταρράκτες. Ήμουν στην κορυφή προσπαθώντας να κοιτάξω πέρα ​​από την άκρη και πήγα πολύ κοντά με αποτέλεσμα να γλιστρήσω. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει λίγο νερό που ήταν στη σκιά που δεν είχα δει πραγματικά".

She screamed in terror as she slips off the cliff edge https://t.co/xifD1tEP5x

— LADbible (@ladbible) September 11, 2019