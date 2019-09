Κανείς δεν πάει να δουλέψει σ' αυτό το πανέμορφο νησί και ο λόγος είναι ανατριχιαστικός

Ένα καφέ στο μικρό νησί Lord Howe στη Θάλασσα της Τασμανίας έξω από το Port Macquarie ψάχνει έναν barista.

Το νησί έχει λευκές αμμώδεις παραλίες, καθαρά νερά και ένα ζεστό υποτροπικό κλίμα - αλλά είναι γεμάτο με τεράστιους αρουραίους και ποντίκια!

Η αγγελία δημοσιεύτηκε σε σελίδα του Facebook και διευκρινίζει ότι το καφενείο αναζητά ένα «σοβαρό πρόσωπο για να δουλέψει στο νησί».

«Τρεις έως τέσσερις μήνες για $ 24 ανά ώρα και 40-45 ώρες την εβδομάδα», αναφέρουν.

Μόνο 350 άτομα διαμένουν μόνιμα στο νησί, καθώς οι αρουραίοι το έχουν κατακλύσει και δεν μένει εύκολα κάποιος εκεί. Μάλιστα είναι η αιτία της εξαφάνισης τουλάχιστον πέντε ειδών πτηνών και 13 ασπόνδυλων στο μικρό νησί, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.

Υπάρχουν φόβοι ότι οι αρουραίοι αποτελούν επίσης απειλή για 13 είδη πτηνών, δύο ερπετών και 51 φυτικών ειδών.

Μάλιστα αυτό έχει κάνει κακό και στον τουρισμό, όπως είναι φυσικό, αφού υπάρχουν συνεχώς ακυρώσεις από τουρίστες που αρχικά επιθυμούν να το επισκεφθούν.

