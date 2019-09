Σχεδίασε τον θάνατό του για να αποδείξει ότι η γυναίκα του θα τον δολοφονούσε (pics)

Ένας άνδρας στην Αμερική σχεδίασε στην κυριολεξία τον θάνατό του για να αποδείξει αυτό που έμαθε για την σύζυγό του.

Συγκεκριμένα ο προπονητής του μποξ, προσέλαβε ντετέκτιβ για να παρακολουθήσει την σύζυγό του, καθώς είχε αντιληφθεί πως κάτι δεν πάει καλά.

Πραγματικά ανακάλυψε κάτι τρομακτικό. Η γυναίκα του είχε πληρώσει δολοφόνο για να τον σκοτώσει και ο λόγος είναι ο προφανής: η περιουσία του.

"Αναγκάστηκα να κοιμάμαι με τον εχθρό μου μέχρι να φανερώσω την αλήθεια", δήλωσε ο ίδιος.

Ο 50χρονος από το Χιούστον δήλωσε ότι αισθάνθηκε «μούδιασμα» αφού άκουσε τα σχέδια της συζύγου του, για να πάρει την περιουσία του.

Αντί όμως να πάει να το καταγγείλει χωρίς απτές αποδείξεις, κατέστρωσε ένα σχέδιο ώστε να την κλείσει στην φυλακή, ενώ παράλληλα αναγκάστηκε να μείνει μαζί της παρά το γεγονός ότι γνώριζε την αλήθεια.

"Κοιμόμουν με το ένα μάτι ανοιχτό", δήλωσε.

Η ιστορία έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς ο δολοφόνος που πλησίασε η γυναίκα του ήταν γνωστός του υποψήφιου θύματος. Έτσι οργάνωσαν μαζί το σχέδιο αποκάλυψης.

Στην επόμενη συνάντησή του με την Lulu έκρυψε ένα μικρόφωνο μέσα στα ρούχα του και έγραψε τη συνομιλία τους, προτού παραδώσει τα ενοχοποιητικά στοιχεία στην αστυνομία του Χιούστον.

Μάλιστα η αστυνομία πρότεινε στον Ramon να προσποιηθεί ότι είναι νεκρος, ώστε να δείξουν την φωτό στην σύζυγό του.

Με την υποστήριξη του FBI, του έκαναν μακιγιάζ νεκρού και τον φωτογράφισαν.

Το σχέδιο είχε αποτέλεσμα καθώς αποκαλύφθηκε η αλήθεια και η σύζυγός του φυλακίστηκε.

EXCLUSIVE: Man faked his own execution to prove his wife had hired a hitman to kill him https://t.co/eIJXXSjRzA

— The Sun (@TheSun) September 11, 2019