Αγόρι 13 ετών βοήθησε την αστυνομία να λύσει υπόθεση εξαφάνισης 30 χρόνων

Ένα 13χρονο αγόρι στον Καναδά κατόρθωσε να βοηθήσει την αστυνομία να λύσει την υπόθεση μιας γυναίκας που εξαφανίστηκε σχεδόν τρεις δεκαετίες πριν, αφού πήρε την κάμερα GoPro για μια βουτιά σε μια λίμνη.

Ο Max Werenka βρισκόταν σε μια βάρκα στη λίμνη Griffin κοντά στο Revelstoke της Βρετανικής Κολομβίας, μια περιοχή που γνωρίζει καλά, καθώς την επισκέπτεται συχνά με τους γονείς του, όπως είχε γίνει και τώρα.

Ο μικρός με μια παρέα έκανε βόλτα στην λίμνη, όταν παρατήρησαν ότι υπάρχει κάτι εκεί. Στη συνέχεια η οικογένεια του παιδιού κάλεσε τη Βασιλική Καναδική Αστυνομία από το Revelstoke, που έφτασε λίγες μέρες αργότερα στις 21 Αυγούστου.

Η μαμά του Max, Nancy Werenka, δήλωσε στο CTV News: "Δεν βλέπαμε πολλά πράγματα, απλά ένα κομμάτι". Ωστόσο όπως φάνηκε στη συνέχεια, αυτό ήταν αρκετό για να φτάσουν στην άκρη του νήματος.

Όταν πήγε στην περιοχή η αστυνομία, τους οδήγησαν με το σκάφος τους στο σημείο, όπου ο 13χρονος Μάξ, αποφάσισε να βουτήξει με την GoPro κάμερά του για να καταγράψει αν υπάρχει κάτι.

Τελικά ήταν ένα βυθισμένο αυτοκίνητο και μέσα ένα σώμα, το οποίο όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ανήκε σε μια γυναίκα που είχε εξαφανιστεί πριν 30 χρόνια.

Συγκεκριμένα το αυτοκίνητο ήταν της 69χρονης Janet Farris από το νησί του Βανκούβερ.

