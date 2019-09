Ολλανδία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από πυροβολισμούς στην πόλη Ντόρντεχτ (vid)

Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, αλλά η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Το ολλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο NOS ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη μέσα σε ένα σπίτι.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!​

Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά, ασθενοφόρα και ελικόπτερα της αστυνομίας και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

#BREAKING

3 people were killed in shooting in the city of #Dordrecht, #Netherlands

Shooting took place at a home, emergency services arrived at the scene. pic.twitter.com/QY7xL8dycX

— EHA News (@eha_news) September 9, 2019