H έξυπνη ιδέα των γιατρών για τα παιδιά: Μαγνητικός τομογράφος από Lego (pic)

Τα νοσοκομεία είναι τρομακτικά μέρη τόσο για ενήλικες όσο και για τα παιδιά.

Μια από τις δύσκολες εξετάσεις για όλους, μεγάλους και παιδιά, είναι η εξέταση στον μαγνητικό τομογράφο.

Ειδικά για τα παιδιά, η εξέταση αυτή είναι πραγματικό μαρτύριο καθώς τους προκαλεί νευρικότητα.

Όμως η γιατροί βρήκαν μια λύση για να μειώσουν τη νευρικότητα των μικρών και να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους.

Τι έκαναν; Έχουν φτιάξει κατασκευές με μαγνητικούς τομογράφους από Lego. Επίσης περνούν όλους τους θορύβους σε ένα iPad, ώστε να μην σοκάρονται τα παιδιά.

Αυτό είναι κάτι ευχάριστο για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς που έσπευσαν να το αναρτήσουν στα social media.

Μάλιστα ίσως είναι και ένας τρόπος να βοηθηθούν και οι ενήλικες που είναι νευρικοί όταν πάνε για μια τέτοια εξέταση.

