Επιχειρηματίας έχασε τα πάντα λόγω καταχρήσεων αλλά κατάφερε να ξαναγίνει πάμπλουτος

Ένας επιχειρηματίας, έχασε τα πάντα λόγω καταχρήσεων και συγκεκριμένα λόγω του ποτού και των ναρκωτικών.

Ένας φίλος του έδωσε την ευκαιρία στο χώρο των πωλήσεων και σιγά σιγά έκανε την δική του επιχείρηση έχοντας 150 άτομα προσωπικό.

Όταν ξεκίνησε να έχει οικονομική άνεση μπήκαν στη ζωή του το ποτό και τα ναρκωτικά.

Ο ίδιος ανέφερε πως: «Θεωρούσα πως πλέον ήμουν πλούσιος και μπορούσα να χαλάω αλόγιστα τα λεφτά μου σε διασκεδάσεις, διακοπές, ποτό και ναρκωτικά. Δεν είχα κάποιον να με συγκρατήσει».

«Η κοκαΐνη είναι αρκετά διαδεδομένη. Όλοι το έκαναν, ή σίγουρα όταν ήμουν έξω μου έλεγαν να δοκιμάσω» και συνεχίζει: «Ξεκίνησα Valium και επειδή ταξίδευα πολύ στην Άπω Ανατολή το έπαιρνα για να κοιμάμαι. Αλλά κατέληξα να εθιστώ και μάλιστα να έχω νευρική και τρελή συμπεριφορά».

Στη συνέχεια ήρθε και ο επαγγελματικός κατήφορος αφού η εταιρεία του έχασε μια σημαντική προσφορά η οποία θα τον έκανε πολυεκατομμυριούχο.

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη μέρα εκείνος βγήκε έξω και διασκέδασε με αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί ποτέ στο μίτινγκ για την δουλειά και να την χάσει.

Ωστόσο μετά από την αποτυχία αυτή εκείνος συνέχισε να χαλάει συνεχώς τα χρήματα του και σε λιγότερο από δυο χρόνια αναγκάστηκε να την κλείσει.

Αυτό τον ταρακούνησε και όπως είπε ο ίδιος «Συνειδητοποίησα ότι αυτός δεν είναι τρόπος ζωής. Οι καταχρήσεις και το αλκοόλ μόνο κακό κάνουν. Είχα πιάσει πάτο και έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου», αναφέρει.

Ο λογιστής του πλήρωσε μια κλινική αποτοξίνωσης και τον έστειλε για απεξάρτηση.

Μάλιστα στην κλινική γνώρισε και έναν γνωστό τραγουδιστή ο οποίος είχε εισαχθεί για απεξάρτηση από την ηρωίνη. Λίγο καιρό μετά και αφού ήταν «καθαρός» ξεκίνησε από την αρχή αλλάζοντας μέχρι και αριθμό τηλεφώνου. Μπήκε ξανά στην αγορά εργασίας και κατάφερε να γίνει πάμπλουτος κερδίζοντας πλέον 50 εκατομμύρια λίρες το χρόνο.

