Αγόρι 8 ετών πάλεψε με λιοντάρι: Περιγράφει πως κατάφερε να γλιτώσει (vid)

Ένα 8χρονο αγόρι που δέχτηκε επίθεση από λιοντάρι στο βουνό έξω από το σπίτι του στο Κολοράντο τον περασμένο μήνα, περιέγραψε πως πάλευε να σωθεί ακόμα και όταν το ζώο είχε το κεφάλι του στο στόμα του.

Ο Πάικ Κάρλσον, είπε πως όταν έπαιζε με τον αδελφό του έξω από το σπίτι της οικογένειας στο Bailey, μια αγροτική περιοχή περίπου μία ώρα νότια του Ντένβερ, ένα λιοντάρι που κατέβηκε από το βουνό του επιτέθηκε.

«Βρήκα ένα ξύλο και προσπάθησα να του το καρφώσω στο μάτι, αλλά έσπασε», ανέφερε.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!​

Ο πατέρας του παιδιού, ο Ρον Κάρλσον, έτρεξε να βοηθήσει τον Πάικ, αφού ο μεγάλος του γιος έτρεξε να του πει τι συνέβη. Το λιοντάρι του είχε το κεφάλι του αγοριού στο στόμα του και τον είχε τραβήξει κάτω από ένα δέντρο.

«Όταν κατάφερα να τρομάξω το λιοντάρι και πήρα το παιδί, δεν μπορούσα να δω το πρόσωπό του», είπε και συνέχισε: «Υπήρχε αίμα πάνω του. Το κρανίο του ήταν σχισμένο σε πολλά σημεία. Δεν εύχομαι σε κανένα γονιό να το ζήσει αυτό».

An 8-year-old boy from Colorado recovering from a mountain lion attack described how he fought off the animal with a stick as it pinned him underneath a tree. https://t.co/pMgdRKar20

— NBC News (@NBCNews) September 7, 2019