Ηλικιωμένος υποστηρίζει πως θεράπευσε τον καρκίνο με αγίασμα

Ένας ηλικιωμένος 71 ετών, υποστηρίζει πως ο καρκίνος του θεραπεύτηκε αφού κολύμπησε σε ιερό νερό.

Ο Kazik Stepan, όπως ονομάζεται, επισκέφθηκε μια Ρωμαιοκαθολική εκκλησία ως έφηβος αφού διαγνώσθηκε με όγκο στο νωτιαίο μυελό του, που τον άφησε ανίκανο να περπατήσει.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!​

Οι γιατροί φοβόντουσαν ότι δεν θα επιβίωνε, αλλά ο κ. Stepan, από το Κεντ, ισχυρίζεται ότι μετά που κολύμπησε στο ιερό νερό εκεί, κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά μετά από μήνες.

Grandfather who believes the inoperable cancer that left him unable to walk was cured by holy water at Lourdes will have his claim of a miracle tested by doctors https://t.co/TNsarttJ8j

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 7, 2019