Τυφώνας Ντόριαν: Συντετριμμένος πατέρας περιγράφει πώς προσπάθησε να σώσει τον γιο του

Ο Αντριάν Φάρινγκτον προσπάθησε να σώσει το γιο του από τον τυφώνα Ντόριαν, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο πατέρας περιγράφει από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, τις δραματικές στιγμές που έζησε από την επέλαση του τυφώνα, όταν κατέβαλλε υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσει το 5χρονο παιδί του.

Όπως είπε, εν μέσω του τυφώνα και ενώ παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμα του, προσπαθούσε με σπασμένο πόδι να βρει το παιδί του. Μετά από μια ώρα αναζήτησης και παλεύοντας με την καταιγίδα και τον αέρα άρπαξε τον γιο του και τον έβαλε πάνω από μια στέγη για να τον προστατεύσει από τις πλημμύρες.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!

Του ζήτησε να κλείσει το στόμα του, να σταματήσει να κλαίει και να αναπνέει, είπε. Αλλά πριν καταφέρει να ανέβει κι εκείνος στη στέγη, ξαφνικά ο άερας και το ορμητικό κύμα παρέσυρε το παιδί και χάθηκε.

Συντετριμμένος αναφέρει: "Μακάρι να άκουγα τη φωνή του να μου λέει "μπαμπά".

Μόλις το κύμα πήρε το γιο του, εκείνος έσπρωξε τα συντρίμμια και έσπευσε στην άλλη πλευρά της οροφής, αλλά ο μικρός είχε εξαφανιστεί στα σκοτεινά νερά. Βούτηξε στα νερά μήπως και καταφέρει να τον βρει.

"Δεν βρίσκω τίποτα, έρχομαι πίσω, κρατώ την αναπνοή μου και γυρίζω πάλι κάτω", είπε.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο νέο από το παιδί. "Έχω αρχίσει και χάνω την ελπίδα μου", ανέφερε.

Οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν τυχόν επιζώντες.

He put his son on a roof to keep him safe after hurricane hit. A storm surge swept away the 5-year-old #Topbuzz https://t.co/fb2np4LKeI

— Mary Marineau (@MarineauMary) September 6, 2019