Φοιτητής πήγε σε οντισιόν για ταινία πορνό και πέθανε (pics)

Ένας νεαρός σερβιτόρος πήγε σε μια βίλα για κάνει οντισιόν για ρόλο σε ταινία αισθησιακού περιεχομένου, αλλά κατέληξε νεκρός.

Ο 20χρονος ολοκλήρωσε την ακρόασή του σε ένα σπίτι στα προάστια της Σεβίλλης, όταν ζήτησε από τους σκηνοθέτες ταινίας να βουτήξει στην πισίνα ενώ περίμενε έναν φίλο να τον πάρει.

Οι τεχνικοί του συνεργείου λίγο αργότερα συνειδητοποίησαν ότι δεν τον έβλεπαν και έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει.

Τον είδαν στον πάτο της πισίνας και έσπευσαν να τον βγάλουν. Στη συνέχεια κατάλαβαν ότι δεν ανέπνεε. Κάλεσαν ασθενοφόρο αλλά ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση δεν υπήρχαν ενδείξεις βίας αλλά υπέστη καρδιακή ανεπάρκεια μετά την είσοδό του στην πισίνα, αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Ωστόσο, η αστυνομία εξακολουθεί να περιμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστώσει εάν είχε καταναλώσει φάρμακα ή αλκοόλ πριν από την οντισιόν.

