Φλεγόμενο σκάφος στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί, πάνω από 20 οι αγνοούμενοι

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες βρέθηκαν τέσσερις σοροί, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν πάνω από 20 αγνοούμενοι.

#BREAKING 4 bodies recovered after boat fire near Santa Cruz Island leaves more than 2 dozen missing, Coast Guard says https://t.co/mIKsrejRIN

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν διασωθεί πέντε μέλη του πληρώματος και αγνοούνταν οι 34 επεμβαίνοντες.

Το σκάφος ονομάζεται «Conception» είναι μήκους 23 μέτρων και είχε ξεκινήσει για τριήμερη κρουαζιέρα από το λιμάνι της Σάντα Μπάρμπαρα και σήμερα ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψει.

Όπως δήλωσε στο CNN, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος η φωτιά αναζωπυρώνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό ν’ ανέβουν οι αρχές στο σκάφος και ν’ αναζητήσουν διασωθέντες.

«Η πυρκαγιά εξακολουθεί να υφίσταται και υπάρχουν αναζωπυρώσεις, εξαιτίας και των καυσίμων που υπήρχαν στο κατάστρωμα. Έχουν σπεύσει αρκετά σκάφη του λιμενικού, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να πλησιάσουμε στο σημείο για να δούμε αν υπάρχουν επιζώντες».

«Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν διασωθέντες είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Πρόκειται για ένα σκάφος καταδύσεων, στο οποίο επέβαιναν 39 άνθρωποι. Τα πέντε μέλη του πληρώματος, κατόρθωσαν να αποβιβαστούν γιατί βρίσκονταν στην κεντρική καμπίνα και ήταν ξύπνιοι. Οι 34 επιβάτες κοιμόντουσαν στα κάτω καταστρώματα».

«Η αναφορά που είχαμε ήταν για παγιδευμένους από φωτιά, αλλά η πυρκαγιά ήταν τόσο έντονη ώστε ακόμα και τώρα δεν μπορούμε ν’ ανέβουμε στο σκάφος και ν’ αναζητήσουμε επιζήσαντες».

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) September 2, 2019