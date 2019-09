Τυφώνας Ντόριαν: Νέα βίντεο από το καταστροφικό πέρασμά του (vid)

Χιλιάδες σπίτια έχουν παρασυρθεί από τις καταρρακτώδεις βροχές ενώ οι άνεμοι φτάνουν τα 300 χλμ. την ώρα.

Ο Ντόριαν ισοφάρισε το ρεκόρ του 1935 του πιο ισχυρού κυκλώνα του Ατλαντικού όταν έφθασε στη στεριά. Εικόνες που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες καταστροφές.

Μια γυναίκα με βίντεο που ανήρτησε στο Facebook καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια. "Προσευχηθείτε για μας. Είμαστε κολλημένοι εδώ. Το μωρό μου είναι μόνο τεσσάρων μηνών », είπε η γυναίκα.

Ο Χάμπερτ Μίνις, πρωθυπουργός του αρχιπελάγους που βρίσκεται ανάμεσα στη Φλόριντα, την Κούβα και την Αϊτή έγραψε στο twitter: "Βάσει των πληροφοριών που έρχονται από το Αμπάκο, η καταστροφή δεν έχει προηγούμενο. Η ταχύτητα των ανέμων μειώθηκε στα 265 χλμ. την ώρα αλλά ο Ντόριαν επιμένει να είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη καταιγίδα".

"Είμαστε αντιμέτωποι με έναν κυκλώνα που δεν έχουμε δει στην ιστορία της χώρας μας. Είναι η πιο οδυνηρή ημέρα της ζωής μου".

