Δίνει τέλος στις φήμες για πρόωρες εκλογές ο Τζόνσον: Δεν ζητάω παράταση του Brexit

Πρώην υπουργοί των Συντηρητικών έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με βουλευτές των Εργατικών και αναμένεται να επιχειρήσουν να αποτρέψουν νομοθετικά την άτακτη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου και να επιτύχουν μία νέα αναβολή για τις 31 Ιανουαρίου 2020,

Το νομοσχέδιο θα απαιτεί από τον Τζόνσον να ζητήσει από την ΕΕ να αναβληθεί το Brexit, αν έως τις 19 Οκτωβρίου δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει μια νέα συμφωνία με τις Βρυξέλλες, ή δεν έχει λάβει την έγκριση της βουλής για ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

Μιλώντας έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπόρις Τζόνσον υποστήριξε ότι μία τέτοια κίνηση θα καταστήσει τις περαιτέρω συνομιλίες με την ΕΕ επί μίας νέας συμφωνίας «αδύνατες».

Ο ίδιος εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά σίγουρος ότι μπορεί να επιτύχει μία συμφωνμία με την ΕΕ, αν έχει την υποστήριξη των βουλευτών. Τόνισε επίσης ότι δεν θέλει μία «χωρίς νόημα νέα αναβολή», πέραν της 31ης Οκτωβρίου.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγώ να αναβάλλω το Brexit» δήλωσε ο Τζόνσον.

Όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές, ο Τζόνσον επιθυμεί να εμφανιστεί ως εκφραστής της θέλησης του βρετανικού λαού και να κατηγορήσει τους βουλευτές για την προκήρυξη των νέων εκλογών, που αναμένονται εντός έξι εβδομάδων.

Το BBC αναφέρει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να προκηρύξει τελικά πρόωρες εκλογές για τις 14 Οκτωβρίου. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται ίσως και αύριο Τετάρτη.

