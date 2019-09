Καλιφόρνια: Σκάφος τυλίχτηκε στις φλόγες, 34 αγνοούμενοι και φόβοι για νεκρούς (pics)

Στις φλόγες τυλίχθηκε σκάφος στην Καλιφόρνια με αποτέλεσμα να αγνοούνται 34 άνθρωποι ενώ εκφράζονται φόβοι για νεκρούς.

Το πλοίο κατέπλεε στην Καλιφόρνια τα ξημερώματα της Δευτέρας, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο «Fox News».

Η ακτοφυλακή του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε πως έλαβε κλήση για φωτιά σε σκάφος 23 μέτρων κοντά στο νησί Σάντα Κρουζ, στη Νότια Καλιφόρνια.

Ωστόσο έχουν διασωθεί πέντε άτομα, ενώ ταξίδευαν πάνω από 30.

«Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πως το σκάφος φλέγεται αυτή τη στιγμή» ανέφερε εκπρόσωπος της ακτοφυλακής.

First pictures of deadly boat fire in Ventura county California. Official say 34 lost off the coast of Santa Cruz Island. pic.twitter.com/SzbU0WrzqF

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd

— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) September 2, 2019