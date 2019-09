«Χτύπησε» τις Μπαχάμες ο τυφώνας Ντόριαν, έκκληση του πρωθυπουργού να πάει ο κόσμος στα καταφύγια! (pics & vids)

Ο τυφώνας Ντόριαν, αναβαθμισμένος στην κατηγορία 5, έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις Μπαχάμες, ανακοίνωσε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο για τους τυφώνες, αναφέροντας ότι «καταστροφικές συνθήκες» επικρατούν στο βορειοδυτικό τμήμα του αρχιπελάγους.

Στο μέσον της ημέρας, το μάτι του τυφώνα βρισκόταν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα νησιά Άμπακος, που απειλούνται από κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις και ανέμους ταχύτητας μεγαλύτερης των 280 χιλιομέτρων της ώρα.

«Ο Ντόριαν μετατρέπεται στον πιο σφοδρό τυφώνα της σύγχρονης ιστορίας της περιοχής», δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου, Κεν Γκράχαμ, κάνοντας λόγο για μία «εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση».

GOES-16 1 minute imagery of Dorian's historic approach and landfall on Abacos over the past four hours. Terrifying and a meteorological spectacle all at the same time. Hope all of those on the islands survive. pic.twitter.com/V4m6cK71Am

— Sean Ash (@SeanWTHR) September 1, 2019