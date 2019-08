Έφηβος μαχαίρωσε τους γονείς του μπροστά στα μάτια έντρομων τουριστών και έπεσε στο κενό (pic)

Ένας 15χρονος Βρετανός επιτέθηκε με μαχαίρι στους γονείς του μπροστά στα μάτια των τουριστών που ήταν στο ίδιο μέρος.

Έντρομοι οι τουρίστες στην Costa Adeje της Τενερίφης είδαν τον νεαρό να μαχαιρώνει τους γονείς του και στην συνέχεια να επιχειρεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας από μεγάλο ύψος στο φαράγγι.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ήταν μια ακραία επίθεση που προκάλεσε τρόμο σε όσους έτυχε να βρίσκονται στο σημείο.

Η μητέρα και ο πατέρας του αγοριού μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ η κατάσταση της υγείας του 15χρονου είναι πολύ σοβαρή.

Νοσηλεύεται φρουρούμενος από την τοπική αστυνομία.

15-year-old British boy stabs his parents and then throws himself into a 50ft ravine on Tenerife https://t.co/zE9UnV8DX6 pic.twitter.com/hY1RyuZ4tL

— Motsa TV (@motsaTV) August 29, 2019