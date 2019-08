Περού: Αποκαλύφθηκε η μεγαλύτερη ανθρωποθυσία παιδιών στην ιστορία (pics & vid)

Όπως αναφέρει το BBC, οι σοροί 227 θυμάτων, ηλικίας 5-14 ετών, εντοπίστηκαν σε παράκτια περιοχή της πόλης Χουανσάκο, βόρεια της πρωτεύουσας Λίμα.

Εκτιμάται ότι η ανθρωποθυσία έγινε πριν από περίπου 500 χρόνια.

Όλα τα θύματα είχαν ταφεί με κατεύθυνση προς τη θάλασσα, γεγονός που ενισχύει τη θεωρεία ότι θυσιάστηκαν για να κατευνάσουν θεότητες των Τσιμού που άκμασε στο Περού μεταξύ 1.200 και 1.400 μ.Χ.

Η θυσία φαίνεται πως έγινε στη διάρκεια υγρού καιρού, ίσως στη διάρκεια του καιρικού φαινομένου που σήμερα αποκαλούμε Ελ Νίνιο.

Biggest ever discovery of sacrificed children is uncovered in Peru as 227 victims aged four to 14 who were killed 'to stop bad weather' are discovered, all facing the sea https://t.co/ghiYMqB6rh Global Warming in Pre-Columbian Times?

— Iron Rifle (@redpygmy) 28 Αυγούστου 2019