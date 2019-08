Πανικός στη Ρωσία: Οι κάτοικοι φοβούνται τη ραδιενέργεια και εξαφάνισαν το ιώδιο

Οι κάτοικοι δύο πόλεων στην περιοχή του Αρχάγκελσκ στο βόρειο τμήμα της Ρωσίας, και συγκεκριμένα των πόλεων Αρχάγκελσκ και Σεβεροντβίνσκ σπεύδουν στα φαρμακεία για να αγοράσουν ιώδιο, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε πεδίο δοκιμών του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή του δύο άτομα και να τραυματισθούν έξι

Η ζήτηση σε σκευάσματα που περιέχουν ιώδιο έχει αυξηθεί στις δύο αυτές πόλεις και στα φαρμακεία σήμερα είναι σχεδόν αδύνατον να αγοράσει κανείς σκευάσματα που περιέχουν ιώδιο.

Ο πανικός αυτός ξεκίνησε από χθες το βράδυ, δήλωσε στο πρακτορείο Interfax μια φαρμακοποιός: «Χθες αγόρασαν τα πάντα. Στην αρχή αγόραζαν ιώδιο σε χάπια, ιωδιομαρίνη και στην συνέχεια συνηθισμένο ιώδιο και ιωδιούχο κάλιο. Μέχρι την ώρα που κλείσαμε είχαν αγοράσει ότι υπήρχε και δεν υπήρχε», δήλωσε η φαρμακοποιός ενός φαρμακείου. Σε άλλο φαρμακείο , δήλωσαν στο ίδιο πρακτορείο ότι σήμερα αναγκάστηκαν να παραγγείλουν εκτάκτως σκευάσματα ιωδίου, επειδή χθες οι πελάτες τα είχαν αγοράσει όλα και σήμερα συνεχίζουν να έρχονται και να ζητούν τέτοιους είδους ιωδιούχα σκευάσματα.

Στην έλλειψη ιωδίου στα φαρμακεία των δύο πόλεων αναφέρεται και η τοπική ιστοσελίδα 29.ru. Οι δημοσιογράφοι του εν λόγω ιστότοπου επισκέφθηκαν 15 φαρμακεία, όπου διαπίστωσαν ότι στα εννέα δεν υπήρχαν ιωδιούχα σκευάσματα, ενώ στα υπόλοιπα είχαν απομείνει κάποια σκευάσματα, αλλά οι φαρμακοποιοί δήλωναν ότι υπήρχε αυξημένη ζήτηση σε ιώδιο.

BREAKING: Locals in the Russian city of Severodvinsk have been told to take iodine tablets and stay indoor after massive explosion at nuclear test site days ago. Radiation levels have reportedly been detected. Residents only told an 'incident' took place. pic.twitter.com/Kdbcx5gM0I

— BNL NEWS (@BreakingNLive) August 8, 2019