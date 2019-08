Σιβηρία: Το απίστευτο βίντεο από τη στιγμή των εκρήξεων σε αποθήκες πυρομαχικών (vid)

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Κρασνογιάρσκ Αλεξάντρ Ους δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επεκταθεί η πυρκαγιά στον χώρο που βρίσκονται οι αποθήκες πυρομαχικών του ρωσικού στρατού, όπου σήμερα το μεσημέρι σημειώθηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν οκτώ άτομα και να απομακρυνθούν από τις παρακείμενες περιοχές 11.000 άνθρωποι.

«Η ακτίνα της επικίνδυνης ζώνης δεν έχει προσδιορισθεί πλήρως. Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι είδους πυρομαχικών θα εκραγούν. Ως εκ τούτου, ανάλογα με την επέκταση της φωτιάς, ενδέχεται να αλλάζει και η ζώνη που θα πληγεί| δήλωσε ο κυβερνήτης του Κρανσογιάρσκ.

Στο μεταξύ, πηγή του ρωσικού υπουργείο Άμυνας διέψευσε ότι υπάρχει στρατιωτικός που έχασε την ζωή του κατά την διάρκεια των εκρήξεων. «Δεν υπάρχει ούτε ένας νεκρός στρατιωτικός», δήλωσε η εν λόγω πηγή. Νωρίτερα το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή στις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών είχε μεταδώσει ότι υπάρχει ένας νεκρός.

Το εντυπωσιακό πλάνο από τη στιγμή των εκρήξεων:

Pretty incredible video of the explosion at the Siberian arms depot today pic.twitter.com/oZmuNpfU3v

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) August 5, 2019