Παρουσιάστηκε η υπό αποκατάσταση χρυσή σαρκοφάγος του Τουταγχαμών (pics)

Η εργασία της αποκατάστασής της ξεκίνησε στα μέσα του Ιουλίου έπειτα από τη μεταφορά της σαρκοφάγου από την Κοιλαδα των Βασιλέων στο Λούξορ, στη νότιο Αίγυπτο, στο Μέγα Μουσείο του Καΐρου.

«Παρουσιάζουμε ένα μοναδικό ιστορικό μνημείο, όχι μόνον για την Αίγυπτο, αλλά και για ολάκερον τον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Αρχαιοτήτων Χάλεντ αλ Ενάνι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Μέγα Μουσείο της Αιγύπτου, κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας.

Η σαρκοφάγος του νεαρού Φαραώ θα εκτεθεί μαζύ με άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με τον Τουταγχαμών στα τέλη του 2020, όταν το νέο γιγαντιαίων διαστάσεων Μουσείο θα ανοίξει για το κοινό. Η αποκατάσταση αναμένεται να διαρκέσει ένα οκτάμηνο.

Η ξύλινη σαρκοφάγος, με επίχρυση εξωτερική επένδυση, έχει μήκος 2,23 μ. και είναι διακοσμημένη με μία προσωπογραφία του νεαρού άνακτα, που φέρει τα σύμβολα των Φαραώ, το σκήπτρο και το φραγγέλιο, όπως αναφέρεται στο κείμενο του υπουργείου Αρχαιοτήτων.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα παρουσιάσθηκαν ρωγμές «στο επίπεδο των στρώσεων του επίχρυσου γύψου, ιδίως σε εκείνα στο κάλυμμα της βάσης», ανακοίνωσε το υπουργείο.

Αναρρηθείς στον θρόνο της Αιγύπτου το 1333 πΧ, ο Τουταγχαμών είναι αναμφίβολα ο διασημότερος Φαραώ στην Ιστορία, ιδίως εξαιτίας των απίστευτων συνθηκών της ανακάλυψης του τάφου του, ο οποίος ήταν ασύλλητος, στην Κοιλάδα των Βασιλέων το 1922 από τον Βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ.

Γόνος του Φαραώ Αχενατόν και σύζυγος της εξίσου διάσημης Νεφερτίτης, «ο παίς Φαραώ» ανήλθε στην εξουσία σε ηλικία εννέα ετών κι έφυγε από τη ζωή δέκα χρόνια αργότερα από ελονοσία σε συνδυασμό με μία νόσο των οστών.

Από τις αρχές Ιουλίου, η Αίγυπτος ζήτησε από την Ιντερπόλ να εντοπίσει το γλυπτό προσωπείο του Τουταγχαμών, ηλικίας 3000 ετών, το οποίο δημοπρατήθηκε στο Λονδίνο έναντι 5,3 εκατ. ευρώ παρά την εκπεφρασμένη αντίθεση του Καΐρου.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Restoration work begins on Tutankhamun gilded coffin at the Grand Egyptian Museum #egypt #egyptology #archaeology #restoration #tutankhamuntomb #kings #newspapers #grand_egyptian_museum pic.twitter.com/OO4PAODItC

— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) August 4, 2019