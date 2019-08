Πιτσιρικάς χαζεύει στο κινητό του και πέφτει στις γραμμές του μετρό (vid)

Προσοχή στο κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας ή... γενικά στο κενό. Ένα αγοράκι περπατούσε σε ένα σταθμό της Ρωσίας χωρίς συνοδεία.

Στο μυαλό του σίγουρα το μόνο που υπήρχε ήταν το παιχνίδι που έπαιζε στο κινητό του κι έτσι περιφερόταν με την οθόνη στο... πρόσωπο.

Μέχρι, που μέσα σε δευτερόλεπτα έπεσε στις ράγες! Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε σοβαρά κι έτρεξε προς τις πλατφόρμες πριν περάσει ο συρμός.

Boy gets so immersed into his phone that he falls onto tracks. Luckily, he suffered no injuries pic.twitter.com/TJVaE3e2Np

