H στιγμή των πυροβολισμών στο Οχάιο: 10 νεκροί, τουλάχιστον 16 τραυματίες (vid)

Δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και αυτός που θεωρείται ότι ήταν ο δράστης, σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Ντέιτον του Οχάιο, και τουλάχιστον άλλοι 16 μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία στο Twitter.

Οι αρχές δεν έδωσαν άλλες λεπτομέρειες για το επεισόδιο, εκτός από το ότι συνέβη στην περιοχή Όρεγκον της πόλης, που είναι γνωστή για τα μπαρ, τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματά της.Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο Οχάιο που τράβηξε περαστικός ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο ακούγονται απανωτοί πυροβολισμοί ενώ άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν.

#BREAKING: Video captures heavy gunfire from an active shooter situation at a crowded bar in Dayton, Ohio. Multiple fatalities and injuries reported. pic.twitter.com/WdgtTUfg3C

— UA News (@UrgentAlertNews) August 4, 2019