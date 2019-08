Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης φαίνεται πως βρίσκονται οι ΗΠΑ.

Μετά την επίθεση χθες στο Ελ Πάσο, σειρά πήρε το Ντέιτον και συγκεκριμένα η περιοχή του Όρεγκον, να γίνει στόχος μαζικής επίθεσης.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, άγνωστος άνοιξε πυρ κατά του κόσμου, πυροβολώντας προς κάθε κατεύθυνση για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Ο δρόμος έχει γεμίσει με τραυματισμένους ανθρώπους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για 7 νεκρούς.

Μία μαρτυρία που αναπαράγουν τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ, αναφέρει πως ο δράστης της επίθεσης την ώρα που πυροβολούσε επιχείρησε να μπει σε ένα μπαρ, όμως κάποιος του πήρε το όπλο και τον πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να είναι νεκρός αυτή τη στιγμή. Ο συγκεκριμένος μάλιστα αναφέρει πως υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN

— Molly Reed (@MollyR247Now) August 4, 2019