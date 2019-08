Πανικός στο Ελ Πάσο: Tρομοκρατημένος κόσμος κρυβόταν κάτω από τραπέζια τη στιγμή των πυροβολισμών (vid)

Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη σημερινή ένοπλη επίθεση κοντά σε κατάστημα της αλυσσίδας Walmart στο Ελ Πάσο και έχει συλληφθεί ένας άνδρας ως ύποπτος για το τελευταίο επεισόδιο που έχει σκορπίσει τρόμο στις ΗΠΑ.

Πολλοί από τους παρόντες βρέθηκαν εξ απήνης ενώπιον των πυρών την ώρα που πραγματοποιούσαν αγορές πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον αρχιφύλακα της αστυνομίας του Ελ Πάσο, Ρόμπερτ Γκόμεζ, αποκλείεται το ενδεχόμενο πολλαπλών δραστών και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο δράστης χρησιμοποίησε ένα τουφέκι.

«Είναι μία τραγωδία που ο νούς μου δεν μπορεί να τη χωρέσει», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο δήμαρχος της πόλης Ντι Μάργκο.

Στο Παν/μιακό Νοσοκομείο του Ελ Πάσο διακομίσθηκαν 13 άνθρωποι, που κάποιοι εξ αυτών ήσαν νεκροί, τόνισε ο εκπρόσωπός του Ράιαν Μίλκε. Δύο από τα θύματα ήσαν παιδιά, που μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του Ελ Πάσο, πρόσθεσε. Η κατάσταση των 13 διακομισθέντων κυμαίνεται από διαπιστωμένους νεκρούς ως έχοντες ελαφρά τραύματα, τόνισε ο ίδιος μη θέλοντας να προσδιορίσει τον επακριβή αριθμό των νεκρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Twitter πως η ένοπλη επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Ελ Πάσο του Τέξας είναι «πολύ κακή, με πολλούς νεκρούς».

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019