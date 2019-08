Εφιάλτης για ένα ρακούν: Σφήνωσε για ώρες σε σχάρα υπονόμου (vid)

«Καταφέραμε και σώσαμε ένα ρακούν που είχε εγκλωβιστεί σήμερα, με τη βοήθεια του κέντρου Waltham Animal Control. Είχε σφηνώσει, όμως με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι είναι πλέον ελεύθερο».

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, αφότου τους ειδοποίησε ένας ποδηλάτης.

«Στείλαμε ένα πυροσβεστικό και προσπαθήσουμε να απεγκλωβίσουμε το κεφάλι του ζώου από τη σχάρα του υπονόμου χρησιμοποιώντας νερό και σαπούνι», χωρίς επιτυχία, περιέγραψε ο υποπυραγός Μάικλ Μπιάνκι.

Στη συνέχεια, οι πυροσβέστες ζήτησαν τη συνδρομή της υπηρεσίας ελέγχου ζώων του Γουάλθαμ, η οποία έστειλε έναν κτηνίατρο και νάρκωσε το ζώο. Κατόπιν, μπόρεσαν να βγάλουν το κεφάλι του από τη σχάρα βάζοντας τέλος στον εφιάλτη του. Η όλη επιχείρηση διήρκησε 2 ώρες.

«Βρισκόμαστε πάντα σε ετοιμότητα να βοηθήσουμε τους τετράποδους φίλους μας, είναι μια ιερή επιχείρηση!» έγραψε με ενθουσιασμό η ομάδα των πυροσβεστών στο Twitter.

«Διασώζουμε τους πολίτες κάθε μεγέθους» υπογραμμίζεται στο μήνυμα.

Young raccoon got his head stuck in a storm drain.

Waltham Animal Control and @NewtonFireDept worked together to free him.

Anyone still arguing raccoons aren't adorable is lying. pic.twitter.com/bYLG6bn8Fl

— Liam Martin (@LiamWBZ) August 1, 2019