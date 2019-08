Αποφυλακίστηκε μετά από 21 χρόνια: Τον φόνο τον είχε κάνει ο άνθρωπος που τον έστειλε φυλακή (pics)

Μία υπόθεση που θυμίζει σε αρκετά αυτή των Central Park Five την οποία εξιστορεί η σειρά του Netflix «When They See Us» ήρθε ξανά στην δημοσιότητα, στην Φιλαδέλφια των ΗΠΑ.

Ο Τζον Μίλερ το 1998 είχε βρεθεί ένοχος για φόνο δεύτερου βαθμού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια φυσικό αποδεικτικό στοιχείο.

Μόνο η μαρτυρία του Ντέβιντ Γουίλιαμς, ο οποίος τον αναγνώρισε ως δράστη της δολοφονίας.

Όλο αυτό το διάστημα, ο 44χρονος πλέον άνδρας, δήλωνε αθώος όμως οι αρχές δεν το πίστευαν.

Το 2002 όμως, σύμφωνα με το CNN, η μητέρα του έλαβε ένα γράμμα από τον βασικό μάρτυρα της υπόθεσης, ο οποίος, ο οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ αναγνώριζε πως είχε κάνει εκείνος το έγκλημα.

«Δεν μπορώ να ζω με αυτές τις ενοχές. Ο γιος σας δεν είχε γνώση του εγκλήματος. Δεν ήταν καν εκεί. Είπα ψέματα», έγραψε μεταξύ άλλων.

Έκτοτε, η υπεράσπισή του έκανε 10 προσπάθειες για την αθώωση του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αποτέλεσμα.

Έτσι κατέφυγε στην ομάδα Pennsylvania Innocence Project που κατάφεραν να πείσουν τον δικαστή για το λάθος που είχε γίνει και έτσι, μετά από 21 χρόνια, ο Μίλερ αποφυλακίστηκε.

Ποιος όμως θα του επιστρέψει την μισή ζωή του που την πέρασε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής...