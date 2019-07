Ναρκωτικά αξίας 350 εκ. βρήκαν οι αμερικάνικες αρχές να επιπλέουν στον Ειρηνικό Ωκεανό (vid)

Τα ναρκωτικά, αξίας 350 εκατομμυρίων δολαρίων, βρέθηκαν να επιπλέουν σε δέματα σε διεθνή ύδατα στο ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού, κατά μήκος των ακτών του Μεξικού και της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, το διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου, διευκρίνισε η ακτοφυλακή (USCG) σε ένα δελτίο Τύπου.

Σε ένα βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές καταγράφονται εντυπωσιακές εικόνες από την αναχαίτιση της πορείας, σε πολύ υψηλές ταχύτητες, ενός σκάφους, που θεωρείται ύποπτο ότι μετέφερε κοκαΐνη, με τους επιβαίνοντες να αναγκάζονται να πετάξουν τα ναρκωτικά στη θάλασσα.

The Coast Guard intercepted a high-speed boat throwing large bags into international waters near the West Coast and seized 2,300 pounds of cocaine. pic.twitter.com/PdPj18reGh

— USA TODAY (@USATODAY) July 26, 2019