Νέα τραγωδία στη Μεσόγειο: Φόβοι για 150 νεκρούς πρόσφυγες μετά από ναυάγιο σκάφους

Την είδηση γνωστοποίησε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ενώ άλλοι 150 διασώθηκαν και επιστρέφουν στη Λιβύη. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες θα είναι η χειρότερη τραγωδία στη Μεσόγειο για το 2019.

Το πλοίο απέπλευσε από το Αλ Χομς της Λιβύης, σε απόσταση 120 χλμ από την Τρίπολη. Σε αυτό επέβαιναν περίπου 300 άνθρωποι, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες επιζώντων, ωστόσο δεν είναι σαφές εάν στο περιστατικό εμπλέκονται ένα ή δύο πλοία.

Οι επιζώντες περισυλλέχθηκαν από ντόπιους ψαράδες και κατόπιν μεταφέρθηκαν στην ακτή από τη λιβυκή ακτοφυλακή, όπου λαμβάνουν ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του UNHCR Τσάρλι Γιάξλεϊ.

O Φίλιππο Γκράντι, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έγραψε στο twitter:

«Μόλις συνέβη η χειρότερη τραγωδία στη Μεσόγειο για φέτος. Να επαναφέρουμε τη διάσωση στη θάλασσα, να σταματήσει η προσφυγική και μεταναστευτική κράτηση στη Λιβύη και αν αυξηθούν οι δρόμοι εξόδου από τη Λιβύη, είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν ΤΩΡΑ, πριν να είναι πολύ αργά για περισσότερους απελπισμένους ανθρώπους».

The worst Mediterranean tragedy of this year has just occurred. Restoring rescue at sea, ending refugee+migrant detention in Libya, increasing safe pathways out of Libya must happen NOW, before it is too late for many more desperate people. https://t.co/XuZJpDtZfv

— Filippo Grandi (@RefugeesChief) July 25, 2019