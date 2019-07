Επιστήμονες ανακάλυψαν καρχαρία «τσέπης» που φωσφορίζει στο σκοτάδι (vid)

Το... χαριτωμένο αυτό πλάσμα, γνωστό ως Mollisquama mississippiensis ή American Pocket Shark (αμερικανικός καρχαρίας τσέπης!) παρατήρησαν για πρώτη φορά οι επιστήμονες το 2010 και αφού εξέτασαν το είδος, τα 2013 έγιναν γνωστά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, σε μία έκθεση που δημοσιεύθηκε.

Ο καρχαρίας έχει μήκος μόλις 14 εκατ. και εκπέμπει φως για να προσελκύσει το θήραμά του, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη.

Meet the American pocket shark, Mollisquama mississippiensis: A wee little shark found in the Gulf of Mexico that squirts little glowing clouds from mysterious pouches near its front fins. Amazing. https://t.co/jVPWNiWU8G pic.twitter.com/kzdRumXHIo

— Shark Advocates (@SharkAdvocates) July 21, 2019