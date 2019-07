Ιαπωνία: Έκαψε 33 ανθρώπους ζωντανούς επειδή του έκλεψαν μία ιστορία

Το στούντιο animation φέρεται να πήρε φωτιά από εμπρησμό. Από την τραγωδία έχουν σκοτωθεί 33 άνθρωποι, ενώ υπάρχουν ακόμα 36 τραυματίες εκ των οποίων οι 10 σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή είναι η χειρότερη μαζική δολοφονία στην Ιαπωνία της τελευταίας 20ετιας.

Η πυρκαγιά, που έβαλε ο δράστης αφού έριξε βενζίνη γύρω από το κτίριο, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, παγιδεύοντας πολλούς εργαζόμενους,που προφανώς από το διοξείδιο του άνθρακα που εισέπνευσαν αφού προσπάθησαν μάταια να γλιτώσουν.

Λίγες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής για τα θύματα, όμως ότι «οι περισσότεροι εργαζόμενοι της εταιρείας είναι περίπου 20 ετών», σύμφωνα με έναν κάτοικο της περιοχής που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV Asahi.

Στη συνοικία του Κιότο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία η οσμή του καμένου ήταν έντονη ακόμη και σήμερα, ενώ περαστικοί άφηναν λουλούδια μπροστά από το τριώροφο κτίριο του στούντιο.

Animation fans gathered at the site of Japan’s worst mass killing in 18 years, laying flowers and offering prayers for the 33 people killed in an arson attack on an animation studio https://t.co/p7pLYb99ri by @kellyJapan pic.twitter.com/TBQtqH4ZDS

— Reuters Top News (@Reuters) July 19, 2019