Μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν αλεξιπτωτιστές έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να συντριβεί σε ποταμό κοντά στην πόλη Umea.

Οι εννέα επιβάτες είναι νεκροί, ενώ αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε τη στιγμή της πτώσεις.

Όσοι ήταν κοντά στο σημείο ανέφεραν πως άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο.

#BREAKING video: Moment a plane crashed in Sweden: 9 killed in plane crash near Umeå pic.twitter.com/0rgeBclo1b

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 14 Ιουλίου 2019