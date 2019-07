Κατεπείγουσα προσγείωση αεροσκάφους στην Χαβάι λόγω 37 τραυματιών (pic & vids)

Αεροσκάφος Boeing 777-200 της Air Canada που εκτελούσε πτήση από το Βανκούβερ στο Σίδνεϊ αναγκάστηκε να κάνει κατεπείγουσα προσγείωση στη Χαβάη, αφού έπεσε σε «απρόσμενες αναταράξεις» με αποτέλεσμα 37 επιβαίνοντες να υποστούν «τραυματισμούς», χωρίς πάντως να απειληθεί η ζωή κάποιου ή κάποιας εξ αυτών.

Το 777 που εκτελούσε την πτήση AC33 βρέθηκε αντιμέτωπο με ξαφνικές αναταράξεις «περίπου δύο ώρες αφότου πέρασε πάνω από τη Χαβάη» και «εξετράπη στη Χονολουλού», την πρωτεύουσα αυτής της Πολιτείας των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, όπου «προσγειώθηκε ομαλά», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος του μεγαλύτερου καναδικού αερομεταφορέα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο Μπόινγκ επέβαιναν 269 επιβάτες και 15 μέλη πληρώματος.

SUDDEN TURBULENCE

Air Canada #AC33 Toronto to Sydney via Vancouver “encountered un-forecasted and sudden turbulence,” and diverted to Honolulu. Air Canada says “preliminary information indicates there are approximately 25 people who have sustained minor injuries.” pic.twitter.com/9hIeQH6yW8

— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) July 11, 2019