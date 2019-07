Το χαλάζι που έπεσε στην Ιταλία έστειλε 18 άτομα στο νοσοκομείο (vids)

Στους 18 ανέρχονται οι τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Πεσκάρα στην Ιταλία, με τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι από τη πτώση χαλαζιού σε μέγεθος πορτοκαλιού. Την περιοχή έπληξε αναπάντεχο κύμα κακοκαιρίας, με πρωτοφανή χαλαζόπτωση.

WOW!!! BRUTAL #hailstorm with huge hail in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Video via Cottage_viaggi IG #SevereThunderstormWarning #extremeweather pic.twitter.com/jNzPRlPM0h

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) July 10, 2019

Εντωμεταξύ στην Κατάνια της Σικελίας, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πυρκαγιά σε παραλία της πόλης, με αποτέλεσμα οι παραθεριστές να απομακρυνθούν με φουσκωτά, για να γλιτώσουν από τις φλόγες που πυρπολούσαν τις ψάθινες ομπρέλες. Στον Τάραντα ένας γερανός των δημοσίων υπηρεσιών κατέληξε στη θάλασσα και αγνοείται ένας άνθρωπος.

Στην Πεσκάρα σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και το νοσοκομείο της πόλης, καθώς τα νερά εισέβαλαν στο ισόγειο, στα υπόγεια και στους ανελκυστήρες του κτηρίου, προκαλώντας τη διακοπή χειρουργείων. Εκτός λειτουργίας τέθηκε η κουζίνα, το φαρμακείο και ο χώρος στάθμευσής του, ενώ πολλά αυτοκίνητα βυθίσθηκαν κάτω από τα νερά ύψους 2μ. Οι αρχές της Περιφέρειας την κήρυξαν σε κατάσταση ανάγκης και έχουν αρχίσει οι καταγραφές για τις αποζημιώσεις.

Πηγή: reader.gr