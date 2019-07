Το τελευταίο video που τράβηξαν ορειβάτες στα Ιμαλάια που έχασαν την ζωή τους (vid)

Ένα μακάβριο video έδωσε στην δημοσιότητα η αστυνομία που επιχειρεί στα σύνορα του Θιβέτ με την Ινδία και στο οποίο πρωταγωνιστεί μία ομάδα ορειβατών που επιχείρησε να φτάσει στην κορυφή Nanda Devi.

Ωστόσο η προσπάθεια που έκαναν οι τέσσερις Βρετανοί, οι δύο Αμερικανοί, ο ένας Αυστραλός και ο ένας Ινδός είχε τραγική κατάληξη, καθώς στις 26 Μαΐου χάθηκε κάθε επαφή μαζί τους.

Οι αρχές ξεκίνησαν να τους ψάχνουν αλλά μέρες αργότερα βρήκαν τα παγωμένα πτώματά τους όλων, πλην ενός Βρετανού.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο βρέθηκε μία κάμερα στην οποία υπήρχε ένα video με τις τελευταίες τους στιγμές, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές.

Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y

— ITBP (@ITBP_official) July 8, 2019