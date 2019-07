Η αντίδραση παρουσιαστών σε live εκπομπή τη στιγμή του σεισμού των 7,1 Ρίχτερ! (vids)

Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε τη νότια Καλιφόρνια, με την ισχύ του να είναι 11 φορές μεγαλύτερη από τον σεισμό που συντάραξε την ίδια περιοχή την Πέμπτη.

Από τον σεισμό προκλήθηκαν τραυματισμοί, ζημιές σε κτίρια και πυρκαγιές.

​

Δύο παρουσιαστές έκαναν live εκπομπή τη στιγμή της σεισμικής δόνησης.

«Να μπούμε κάτω από το γραφείο;» αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια τρομοκρατημένη.

«Επιστρέφουμε αμέσως!», φώναξε καθώς έμπαινε κάτω από το γραφείο για να προστατευτεί.

“We’ll be right back!!” #duckandcover 6.9 tonight causes a little panic #EarthquakeLA pic.twitter.com/Ub6ID1ub8f

— Jeff Chavez (@JeffChavez) 6 Ιουλίου 2019