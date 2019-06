Ιστορική χειραψία Τραμπ - Κιμ στο έδαφος της Βόρειας Κορέας (pics & vids)

Ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ αφήχθη σήμερα το πρωί στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη ανάμεσα στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα, προκειμένου να πραγματοποιήσει ιστορική συνάντηση λίγων λεπτών με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέσχισε σήμερα τη γραμμή που χωρίζει την Νότια από τη Βόρεια Κορέα για να κάνει μερικά ιστορικά βήματα μαζί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στην χώρα του δεύτερου.

President Trump heads for the DMZ dividing the two Koreas and possible impromptu summit with North Korean leader Kim Jong Un.

"We are trying to work it out. It will be very short but that's OK. A handshake means a lot," Trump says

